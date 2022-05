Transhumance Sailhan Rioumajou Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Transhumance Sailhan Rioumajou Saint-Lary-Soulan, 3 juin 2022, Saint-Lary-Soulan. Transhumance Sailhan Rioumajou SAINT-LARY-SOULAN Frédancon Rioumajou Saint-Lary-Soulan

2022-06-03 – 2022-06-04 SAINT-LARY-SOULAN Frédancon Rioumajou

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Transhumance au Rioumajou avec Fabrice et Anthony.

Programme :

Vendredi 3 juin à Sailhan

Dés 16h présence du troupeau et des bergers route d’Estensan.

Animations

18h30 : Apéritif

19h30 : Repas du berger et soirée adultes 20 € / enfants -10 ans 10 € (places limitées réservation par SMS avant le lundi 30 mai au : 06 75 84 23 30 ou 06 44 11 48 12). Samedi 4 juin

7h : à Sailhan départ du troupeau au Chutole.

9h : pause à la “Maison Blanche”

12h : Arrivée à Frédancon

A partir de 12h repas animé par “Los Esbagats”.

Animation pêche, petit marché de producteurs locaux, balade à dos d’ânes …. +33 5 62 39 50 81 SAINT-LARY-SOULAN Frédancon Rioumajou Saint-Lary-Soulan

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse SAINT-LARY-SOULAN Frédancon Rioumajou Ville Saint-Lary-Soulan lieuville SAINT-LARY-SOULAN Frédancon Rioumajou Saint-Lary-Soulan Departement Hautes-Pyrénées

Transhumance Sailhan Rioumajou Saint-Lary-Soulan 2022-06-03 was last modified: by Transhumance Sailhan Rioumajou Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan 3 juin 2022 Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées