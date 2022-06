Transhumance Roynac Roynac Catégories d’évènement: Drôme

Roynac

Transhumance Roynac, 10 juillet 2022, Roynac. Transhumance

D113 Les Girards Parking près de l’Eglise Roynac Drôme Les Girards D113

2022-07-10 – 2022-07-10

Les Girards D113

Roynac

Drôme Roynac Accompagnez le berger de Roynac à Manas, par les sentiers forestiers. Un dimanche lève-tôt mais une expérience unique. mairie.roynac@orange.fr +33 4 75 90 47 75 http://www.roynac.fr/ Les Girards D113 Roynac

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Roynac Other Lieu Roynac Parking près de l'Eglise Adresse Roynac Drôme Les Girards D113 Ville Roynac lieuville Les Girards D113 Roynac Departement Drôme

Roynac Parking près de l'Eglise Roynac Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roynac/

Transhumance Roynac 2022-07-10 was last modified: by Transhumance Roynac Roynac Parking près de l'Eglise 10 juillet 2022 D113 Les Girards Parking près de l'Eglise Roynac Drôme

Roynac Drôme