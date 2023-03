Transhumance Rocamadour – Luzech Luzech Catégories d’Évènement: Lot

Lot La prochaine transhumance Rocamadour-Luzech aura lieu du mardi 11 avril au samedi 15 avril 2023. L’association des éleveurs « Transhumance en Quercy », l’association des propriétaires de Luzech / Labastide-du-Vert et le Département du Lot espèrent un retour à la normale après deux années sans transhumance pour cause de Covid (2020 et 2021) et une édition 2022 perturbée à cause de la grippe aviaire (empêchant les brebis de transhumer avec les marcheurs). La transhumance est l’occasion d’accompagner le troupeau de brebis parties à la reconquête des espaces embroussaillés de la vallée du Lot. Pendant cinq jours de marche, la balade emprunte de splendides chemins de traverse entre Rocamadour et Luzech. ©Transhumance_Luzech-Bélaye

