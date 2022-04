Transhumance Rocamadour – Luzech: étape Gigouzac- Crayssac Crayssac, 15 avril 2022, Crayssac.

9h30: Rendez-vous sur la place du village de Gigouzac pour le départ

12h30: Etape pique-nique tiré de son sac à dos à Nuzéjouls. Apéritif offert par la municipalité

16h30: Arrivée au Mas de Cantagrel à Crayssac

17h30: Table ronde Plantes et Cie: ” Les transhumances en questions” à la salle du Barry à Luzech. Qu’est-ce que transhumer? Questions autour du cheminement et de ses acteurs, des relations aux paysages, aux troupeaux et aux lieux de pâture. Exemples en Pyrénées et en Quercy.

20h00: Repas, le fameux gigot à la ficelle à la salle de la Grave à Luzech., organisé par l’US Luzech Rugby. Réservation obligatoire au 06.73.63.46.15 ou par mail à repas.luzechrugby.com

L’animation musicale sera assurée par le groupe Bastingage “Trio festif”

Pour cette quatrième journée, l’étape reliant Gigouzac à Crayssac se déroulera sur 13 km. L’arrivée se fera au lieu-dit Mas de Cantarel.

POUR CAUSE D’INFLUENZA AVIAIRE LES BREBIS NE SERONT PAS PRESENTES MAIS LA RANDONNEE N’EST PAS ANNULEE

