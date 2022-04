Transhumance Rocamadour – Luzech: arrivée à Gigouzac Gigouzac Gigouzac Catégories d’évènement: Gigouzac

Gigouzac Lot Gigouzac 12h45: Arrivée sur la place du village. Pique-nique tiré du sac à dos. Exposition: “Revenons à nos moutons” 15h30: Visite guidée du village. Rendez-vous devant l’église. 18h30: Spectacle équestre. 19h30: Repas campagnard à la salle des fêtes, organisé par le comité des fêtes et animé musicalement par Eric Coudon.

Réservation obligatoire au 05.65.22.71.35 Dans le cadre de la transhumance Rocamadour-Luzech, l’arrivée de la troisième journée se fera à Gigouzac après une étape de 13 km. POUR CAUSE D’INFLUENZA AVIAIRE LES BREBIS NE SERONT PAS PRESENTES MAIS LA RANDONNEE N’EST PAS ANNULEE +33 6 83 22 22 48 12h45: Arrivée sur la place du village. Pique-nique tiré du sac à dos. Exposition: “Revenons à nos moutons” 15h30: Visite guidée du village. Rendez-vous devant l’église. 18h30: Spectacle équestre. 19h30: Repas campagnard à la salle des fêtes, organisé par le comité des fêtes et animé musicalement par Eric Coudon.

