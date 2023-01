Transhumance – Home – Théâtre Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs Labergement-Sainte-Marie “Home” est le terme qui désigne une maison de retraite en Belgique.

“Home” est un anglicisme qui signifie foyer, chez-soi. Trois résident·e·s attendent.

Une table, trois chaises, une horloge, un fauteuil, une radio.

C’est une salle commune. Un espace pour être ensemble, un espace où l’on est seul.

Il ne se passe rien.

On attend le·la médecin, un appel, ou une visite. Comment faire entrer 90 ans d’existence dans une chambre de 15 m2 ? Et que voit-on du monde depuis ces endroits-là ? Maison de retraite, hospice, Ehpad en France, home en Belgique : la diversité d’expressions pour nommer les lieux où l’on « place » nos aîné·e·s cache mal leur décor désespérément uniforme et aseptisé. Dans HOME de Magrit Coulon, trois jeunes comédien·ne·s prêtent leurs corps aux voix des anciens. D’un tableau à l’autre, véridique ou vraisemblable, la rythmique d’un quotidien en huis-clos, la mécanique des mouvements et des latences, des souvenirs et des espérances, transforment la maison de retraite en un espace de vies et de fantasmes. +33 3 81 46 68 27 https://www.sarbacane-theatre.com/ Labergement-Sainte-Marie

