Mouzeil Mouzeil Loire-Atlantique, Mouzeil TRANSHUMANCE – FESTIVAL DE THÉÂTRE Mouzeil Mouzeil Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mouzeil

TRANSHUMANCE – FESTIVAL DE THÉÂTRE Mouzeil, 20 août 2021, Mouzeil. TRANSHUMANCE – FESTIVAL DE THÉÂTRE 2021-08-20 15:30:00 – 2021-08-22 23:00:00 Parc de structures monumentales La Petite Fournerie

Mouzeil Loire-Atlantique Mouzeil EUR Pour cette seconde édition, la compagnie 15 000 cm² de peau forme à nouveau un troupeau migrateur, l’occasion de s’entendre dire collectivement des histoires et des mots au creux d’un théâtre de verdure ou encore d’une forêt – tout public, dès 8 ans. CE QUE VIT LE RHINOCÉROS LORSQU’IL REGARDA DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA CLÔTURE – à 16:00

Texte contemporain de Jens Raschke. Lecture jouée, tout public dès 8 ans. Imaginez un zoo pas comme les autres, où les oiseaux ont cessé de chanter, où une odeur bizarre émane de cette immense et mystérieuse cheminée… L’ÎLE DE LA RAISON OU LES PETITS HOMMES – à 17:45 – Comédie de Marivaux

Comment savoir si l’on est raisonnable dans une société aussi folle que la nôtre ? Les habitants de l’île de la raison vous donneront peut-être une réponse… Une comédie haute en couleur ! HÉRITIERS – à 20:00

Tragédie grecque adaptée du mythe des enfants d’Œdipe. Dans un théâtre magnifiquement tragique, les héritiers des Labdacides traversent des générations de malédictions… Création originale à partir des mythes d’Œdipe et d’Antigone. BRUTUS YUKUS – à 21:45 – groupe de musique pop/rock

Transhumance (n.f) : Migration des animaux guidés par le berger entre pâturages d'été et d'hiver. Nous parlons bien de ce déplacement saisonnier vers des pâtures plus vertes. Tout public, à partir de 8 ans, prix libre. 15000cm2depeau@gmail.com +33 6 46 28 70 67

Cinq griffes. D’un coup de patte, Brutus Yukus renverse le piano, cris d’animaux sauvages. dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mouzeil Autres Lieu Mouzeil Adresse Parc de structures monumentales La Petite Fournerie Ville Mouzeil lieuville 47.44045#-1.29505