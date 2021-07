Salviac Salviac Lot, Salviac Transhumance et Repas de Producteurs Salviac Salviac Catégories d’évènement: Lot

Salviac

Transhumance et Repas de Producteurs Salviac, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Salviac. Transhumance et Repas de Producteurs 2021-07-14 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-14

Salviac Lot Salviac 8h : marché des producteurs

12h : cérémonie au monument aux morts

16h : départ de la maternelle vers le musée du Patrimoine Agricole et Automobile

16h30 : arrivée au musée – groupe folklorique

17h : départ de la transhumance

19h : repas des producteurs locaux au stade (apportez vos couverts !)

Animation musicale avec Mike Fontaine (accordéon) et Banda do Mato (Brésil) Toute la journée animations au musée du Patrimoine Agricole et Automobile La Mairie de Salviac vous convie à la transhumance.

