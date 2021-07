Arrens-Marsous Arrens-Marsous Arrens-Marsous, Hautes-Pyrénées Transhumance en Val d’Azun Arrens-Marsous Arrens-Marsous Catégories d’évènement: Arrens-Marsous

Hautes-Pyrénées

Transhumance en Val d’Azun Arrens-Marsous, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Arrens-Marsous. Transhumance en Val d’Azun 2021-07-16 15:30:00 15:30:00 – 2021-08-16 21:00:00 21:00:00 ARRENS-MARSOUS A l’entrée du Village de Marsous

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées 10 EUR Nous vous invitons à descendre nos vaches de la cabane de l’Arcouèche (lac du Tech) jusqu’à la ferme dans le village d’Arrens-Marsous.

Programme :

-15h30 Navette depuis le village (place de la salle des fêtes)

-16h Accueil à la cabane, présentation de l’exploitation

-16h30 Départ avec le troupeau

-19h Arrivée du troupeau à la ferme

-19h15 vision de la traite

-20h casse croûte avec les produits de la ferme

-20h30 Film « les saison à la ferme »

-21h retour aux voitures +33 6 74 91 25 32 dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Lieu Arrens-Marsous Adresse ARRENS-MARSOUS A l'entrée du Village de Marsous Ville Arrens-Marsous