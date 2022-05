Transhumance : en route vers l’autonomie ! Jardin d’Une Figue dans le Poirier, 5 juin 2022, Girmont-Val-d'Ajol.

Transhumance : en route vers l’autonomie !

Jardin d’Une Figue dans le Poirier, le dimanche 5 juin à 10:00

Le jardin s’animera pour l’occasion des tintements des enclumes des forgerons, des « tic tic » des aiguilles à tricoter, des bêlements de moutons et des couleurs des légumes de saison ! Et pour finir, une fresque collaborative (in)temporelle et poétique vous permettra de laisser une trace de votre voyage au jardin et de marquer l’Histoire ! **Modalités et réservation** • Tarifs : – Entrée au jardin + visite libre (samedi et dimanche) : 6€/personne et 3€/enfant (3-10 ans) – Supplément pour les ateliers DIY du dimanche (Visible Mending & Macramé). • Détail du programme, des ateliers et des intervenants : sur les pages Facebook d’Une Figue dans le Poirier et Transhumance88 et [www.unefiguedanslepoirirer.fr](http://www.unefiguedanslepoirirer.fr) (onglet « Événements ») • Les petits + (10h-17h30) : Salon de thé, buvette, petite restauration bio et locale, boutique, stands de laine et de producteurs éthiques ultra-locaux

Supplément à prévoir pour les ateliers DIY

Place à la (re)découverte de savoir-faire ancestraux, des circuits courts, de l’alimentation raisonnée et raisonnable, ainsi que des ateliers créatifs autour des Arts du fil !

Jardin d’Une Figue dans le Poirier 11 les envers 88340 Girmont Val d’Ajol Girmont-Val-d’Ajol Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:30:00