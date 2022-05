Transhumance du troupeau de chèvres Besançon, 25 juin 2022, Besançon.

Transhumance du troupeau de chèvres Besançon

2022-06-25 09:30:00 – 2022-05-22 16:00:00

Besançon Doubs

On vous propose une randonnée de 8kms avec une partie du troupeau de la Ville. Départ à 9h30, promenade Chamars ou rejoignez-nous le long du parcours Halte : Combe de l’œillet, colline de Rosemont (de 10h15 à 11h environ) Arrivée vers 12h, pelouse du fort de Planoise Animations à l’arrivée, de 13 à 16h, pelouse du fort de Planoise : Apéritif offert par la Ville et pique-nique tiré du sac (emportez puis triez vos déchets) nBalades découverte de la biodiversité : no L’avifaune des collines avec la Ville de Besanço o Les différentes strates végétales des collines et leur importance pour la biodiversité avec la Ville de Besanço o Les plantes et insectes des collines avec la Ville de Besanço o Qu’est-ce qu’une pelouse sèche, quelles sont les espèces qu’elles contiennent et comment s’adaptent-elles? avec le jardin botanique nLecture du paysage avec l’Agence régionale de la biodiversité (ARB) nComprendre la gestion des collines avec la Ville de Besanço Comprendre la crise sanitaire des arbres avec la Ville de Besanço Présentation de l’éco pâturage et de son intérêt pour la biodiversité avec les bergers de la Ville nAmbiance musicale avec le groupe FLOcK nDessiner des chèvres sur le vif avec Françoise Picavet nLe tapis insectes pour les 3-7 ans avec la Citadelle de Besanço A la rencontre des apiculteurs du Doubs En cas d’intempéries, la manifestation sera annulée. Pensez à prévoir votre retour à pied et en tram

+33 3 81 41 53 14 https://sortir.besancon.fr/event/transhumance-des-chevres/

