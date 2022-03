Transhumance – Derniers remords avant l’oubli – Théâtre Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Doubs

Labergement-Sainte-Marie

Transhumance – Derniers remords avant l’oubli – Théâtre Labergement-Sainte-Marie, 4 mars 2022, Labergement-Sainte-Marie. Transhumance – Derniers remords avant l’oubli – Théâtre Labergement-Sainte-Marie

2022-03-04 – 2022-03-31

Labergement-Sainte-Marie Doubs Du 21 au 31 Mars 2022.

Se renseigner pour les horaires.

La compagnie Le Sens des Mots travaille l’utilisation du numérique dans une mise en scène au service d’un texte de Jean-Luc Lagarce.

Avec son humour implacable, l’auteur dépeint l’âme humaine, ses contradictions, son envie d’amour et ses remords. Du 21 au 31 Mars 2022.

