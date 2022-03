Transhumance de Rocamadour à Luzech Rocamadour, 12 avril 2022, Rocamadour.

2022-04-12 – 2022-04-13

Mardi – de Rocamadour à Carlucet (16 km)

Mercredi – Voyageons vers Frayssinet (14 km)

Jeudi – Suivons les brebis jusqu’à Gigouzac (13 km)

Vendredi – Cap sur Crayssac ! (13 km)

Samedi – Enfin arrivé à destination à Luzech ! (12 km)

Partez pour un périple pédestre de 5 jours, en accompagnant la Transhumance Rocamadour-Luzech ! Emboitez le pas au troupeau et leurs bergers sur une ou plusieurs étapes du parcours avoisinant les 70 km. En prenant part à cette épopée vous découvrirez le Lot au plus proche de la nature, convivial et authentique.

Pour le respect du bon déroulement de la transhumance et la quiétude du troupeau, il est demandé à chacun de suivre à pied derrière le troupeau. Tout autre moyen de déplacement n’est pas accepté (engins motorisés, vélo, VTT…) excepté derrière la voiture balai.

Le chiens ne sont pas admis même en laisse.

Ne pas toucher les animaux sans y être invité par l’éleveur.

Attelages et ânes bâtés sont autorisés sous la responsabilité du propriétaire.

Informations étapes transhumance au 06 83 29 62 22 et www.transhumance.lot.fr

+33 6 83 29 62 22

Rocamadour

