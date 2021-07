Transhumance de la Sarbacane – prairie culturelle Métabief, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Métabief.

Transhumance de la Sarbacane – prairie culturelle 2021-07-17 – 2021-07-17

Métabief Doubs Métabief

Transhumance est une saison culturelle itinérante imaginée par La Sarbacane.

A Métabief le 17 juillet à 14h30 en bas de station : Sol Bémol – Cirque (Cie d’irque & fien).

Un couple et quatre pianos pour un spectacle mêlant cirque, musique et humour…

Un public transporté dans un monde onirique… Un grand moment de bonheur!

Spectacle au chapeau. Buvette et petite restauration sur place.

Dès 6 ans

sarbacane.theatre@yahoo.frbilletterie@sarbacane-theatre.com +33 3 81 46 68 27 http://www.sarbacane-theatre.com/

Transhumance est une saison culturelle itinérante imaginée par La Sarbacane.

A Métabief le 17 juillet à 14h30 en bas de station : Sol Bémol – Cirque (Cie d’irque & fien).

Un couple et quatre pianos pour un spectacle mêlant cirque, musique et humour…

Un public transporté dans un monde onirique… Un grand moment de bonheur!

Spectacle au chapeau. Buvette et petite restauration sur place.

Dès 6 ans

dernière mise à jour : 2021-07-07 par