Le Crouzet Le Crouzet Doubs, Le Crouzet Transhumance de la Sarbacane – prairie culturelle Le Crouzet Le Crouzet Catégories d’évènement: Doubs

Le Crouzet

Transhumance de la Sarbacane – prairie culturelle Le Crouzet, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Le Crouzet. Transhumance de la Sarbacane – prairie culturelle 2021-07-30 – 2021-07-30

Le Crouzet Doubs Le Crouzet Transhumance est une saison culturelle itinérante imaginée par La Sarbacane.

Au Crouzet le 30 juillet à 21h30 au chalet Gillard : concert de Gypsy party

Gypsy Party emmène dans ses guitares des rumbas gitanes qui, en se mêlant aux rythmes

latins des percussions et des palmas, vous invite au voyage et à la fiesta… Transhumance est une saison culturelle itinérante imaginée par La Sarbacane.

Au Crouzet le 30 juillet à 21h30 au chalet Gillard : concert de Gypsy party

Gypsy Party emmène dans ses guitares des rumbas gitanes qui, en se mêlant aux rythmes

latins des percussions et des palmas, vous invite au voyage et à la fiesta… dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Le Crouzet Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Crouzet Adresse Ville Le Crouzet lieuville 46.70358#6.13636