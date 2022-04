Transhumance avec la ferme auberge Buchwald Breitenbach-Haut-Rhin, 21 mai 2022, Breitenbach-Haut-Rhin.

Transhumance avec la ferme auberge Buchwald Breitenbach-Haut-Rhin

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-21 15:00:00

Breitenbach-Haut-Rhin Haut-Rhin Breitenbach-Haut-Rhin

0 EUR Suivez les traces de Suzi, la vache vosgienne de la ferme du Buchwald (départ : 131 oberbreitenbach – Breitenbach) qui mènera le troupeau lors de la transhumance de la ferme auberge du Buchwald.

Partagez cette tradition familiale qui se perpétue chaque année. Dany, Hansi, Julie et Jérémie, habillés du costume traditionnel marcaire vous proposent de marcher avec eux et les 40 vaches vosgiennes au son des clarines. Chaque vache est habillée pour l’occasion d’une cloche qui résonne à travers la montagne. Vous quitterez la ferme du village dans la matinée au son de l’accordéon. Une pause est prévue à l’auberge et ferme du Ried en cours de chemin, ambiance folklorique et cors des alpes. La transhumance se termine à la ferme auberge du Buchwald à 1050m d’altitude. Sabrina et Mireille vous y attendent pour un repas marcaire au son de l’accordéon.

Un moment d’émotion à vivre, un savoir-faire à découvrir.

Animation musicale à l’arrivée, repas marcaire (potage, roïgabrageldi et collet fumé, fromage et dessert à volonté payant – boisson en supplément)

+33 3 89 77 37 08

