Estaing Hautes-Pyrénées Estaing Programme disponible sur le site internet de l’agence touristique des vallées de Gavarnie.

Sous réserve météorologique.

8h30 départ du village d’Arcizans dessus, en direction du lac d’estaing.

12 h arrivée au lac.

Repas, chants, démonstration de chiens de berger, tonte… +33 5 62 97 49 49 ESTAING Centre Accueil Estaing

