Transfrontalières WARREN ZAVATTA Hirson, mercredi 15 mai 2024.

Et pour finir en beauté, j’ai encastré ma bagnole dans la devanture de la gendarmerie nationale ! Le ton est donné ! Warren Zavatta fait le récit hilarant du triomphe de son précédent show et des lourdes conséquences de ce succès sur sa vie personnelle. Assumant un humour, tantôt sarcastique, tantôt potache, il évoque ses frasques qui le mèneront directement de l’ovation à la prison, en passant par la case unité psychiatrique. On rit beaucoup de ce personnage irrésistible aux limites indéfinies. On sourit souvent face à ce grand gaillard surréaliste et on est touché quand, finalement, on comprend les raisons de ces sorties de pistes répétées… La seule différence entre un fou rire et un rire fou, c’est la camisole ! Un triomphe la veille au soir et le lendemain en prison. Si ça c’est pas de la performance d’acteur !

LA DRÔLE HISTOIRE D’UN CLOWN INDOMPTABLE 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 20:30:00

fin : 2024-05-15

Rue Charles de Gaulle

Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France

