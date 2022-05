Transfrontalières : Keen’v

Transfrontalières : Keen’v, 28 mai 2022, . Transfrontalières : Keen’v

2022-05-28 – 2022-05-28 Keen’v reste un “Phenom’n” Kevin Bonnet, de son vrai nom, s’est fait connaître en boîte de nuit en 2008 grâce à son titre A l’horizontale. Rebaptisé Keen’V, le public découvre alors Phenom’N son premier album. Trois ans plus tard, Carpe Diem devient rapidement disque d’or. En 2013, il continue de surfer sur la vague du succès grâce à son troisième titre intitulé Ange ou Démon. L’an dernier, l’artiste s’envole pour la Polynésie française. Il y trouve l’inspiration et publie le single Tahiti. Cet artiste sans frontière arrive donc en Thiérache pour y retrouver son public. Keen’v reste un “Phenom’n” Kevin Bonnet, de son vrai nom, s’est fait connaître en boîte de nuit en 2008 grâce à son titre A l’horizontale. Rebaptisé Keen’V, le public découvre alors Phenom’N son premier album. Trois ans plus tard, Carpe Diem devient rapidement disque d’or. En 2013, il continue de surfer sur la vague du succès grâce à son troisième titre intitulé Ange ou Démon. L’an dernier, l’artiste s’envole pour la Polynésie française. Il y trouve l’inspiration et publie le single Tahiti. Cet artiste sans frontière arrive donc en Thiérache pour y retrouver son public. Keen’v reste un “Phenom’n” Kevin Bonnet, de son vrai nom, s’est fait connaître en boîte de nuit en 2008 grâce à son titre A l’horizontale. Rebaptisé Keen’V, le public découvre alors Phenom’N son premier album. Trois ans plus tard, Carpe Diem devient rapidement disque d’or. En 2013, il continue de surfer sur la vague du succès grâce à son troisième titre intitulé Ange ou Démon. L’an dernier, l’artiste s’envole pour la Polynésie française. Il y trouve l’inspiration et publie le single Tahiti. Cet artiste sans frontière arrive donc en Thiérache pour y retrouver son public. Service culturel d’Hirson dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville