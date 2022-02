Transfrontalières : Christophe Alévêque Hirson Hirson Catégories d’évènement: Aisne

Hirson

Transfrontalières : Christophe Alévêque Hirson, 25 juin 2022, Hirson. Transfrontalières : Christophe Alévêque Hirson

2022-06-25 – 2022-06-25

Hirson Aisne 0 0 0 « Vieux con » : Christophe Alévêque mesure l’étendue des dégâts.

Fustigeant cette époque folle, Christophe Alévêque a déjà examiné au scalpel certaines conséquences de la pandémie. Toujours aussi en colère, il poursuit son exploration de la crise. Avec cette création présentée à Hirson, il élargit le champ de l’attaque au-delà de l’aspect sanitaire et s’évade joyeusement des couloirs d’une pensée toute tracée. Pour rire ensemble, pour envisager l’avenir, il s’adresse à son fils de quatre ans afin qu’il mesure … l’étendue des dégâts.

Mise en scène Philippe Sohier. De et avec Christophe Alévêque. « Vieux con » : Christophe Alévêque mesure l’étendue des dégâts.

Hirson

