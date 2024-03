TRANSFREESHOP TDOV 2024 – journée des visibilités trans* Autre lieu Genève, dimanche 31 mars 2024.

TRANSFREESHOP TDOV 2024 – journée des visibilités trans* magasin gratuit de vêtements et activités pour la journée des visibilités trans* Dimanche 31 mars, 15h00 Autre lieu 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-31T15:00:00+02:00 – 2024-03-31T21:30:00+02:00

Fin : 2024-03-31T15:00:00+02:00 – 2024-03-31T21:30:00+02:00

Transfreeshop

Magasin gratuit de vêtements pour personnes trans*, nb ou en questionnement de genre (pop-up)

Viens faire ton shopping et tester ton style entre adelphes !

Pour cultiver nos Euphories de genre et Empouvoirement !

horaires du TRANSFREESHOP 15:00 à 19:00

WORKSHOP / Atelier

The First Goddess :

Recycle, exchange, donate, create 2hand jewelry

Recycle, échange, donne et crée des bijoux de seconde main.

by HARUN @avirginalien

Pour toux niveaux, débutant compris.

horaires de l’atelier de 16:00 à 18:00 avec pause.

REPAS délicieux cuisiné par Nyx à 19:00 ️

QUEERAOKÉ à 20:00 ‍

animé par LEO @dragon.lune

Aux locaux du Groupe santé Genève, Rue du Grand Pré 9, 1202 Genève, 1er étage. (Par l’escalier) en face l’arrêt TPG Grottes.

♿️ 1er étage, escalier, Accessibilité pour toute question ou aménagement appeler au 078.832.40.02 ou nyx@groupesante.ch

masques et gel à disposition, autotest sur place, lieu aéré (fenêtres)

❌ Pas d’inscription requise ! Viens quand tu veux/peux

Espace calme et stimming

places assises

️ transfanzinothèque

️‍⚧️ en mixité choisie de personnes trans*, non binaires, agenres…ouvert aux personnes en questionnement de genre.

Autre lieu Genève Genève Genève [{« link »: « mailto:nyx@groupesante.ch »}]

nyx