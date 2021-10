Labège Espace Emploi Formation du Sicoval Haute-Garonne, Labège Transformez votre expérience en diplôme Espace Emploi Formation du Sicoval Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Espace Emploi Formation du Sicoval, le vendredi 19 novembre à 14:00

Vous avez de l’expérience mais pas de diplôme ? La Validation des Acquis de l’Expérience vous permet d’obtenir un diplôme officiel. Venez rencontrer l’Espace Conseil VAE de Labège qui vous aidera dans vos démarches. Inscrivez-vous sur : [https://lnkd.in/e6TGjED](https://lnkd.in/e6TGjED) ou par téléphone au 05 61 28 71 10

Sur inscription

2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T16:30:00

