Transformer son expérience en diplôme Cité des sciences et de l’Industrie Paris, mardi 23 avril 2024.

Transformer son expérience en diplôme Découvrez la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), et obtenez un diplôme sans formation ! Mardi 23 avril, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit sur inscription

Cette séance d’information vous expliquera ce qu’est la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), un dispositif qui permet d’obtenir un diplôme sans avoir à suivre une formation : certification de l’enseignement supérieur (LMD, diplôme ingénieur) ou un diplôme de l’éducation nationale (BTS MCO, DEEJE, BAC pro sanitaire et social). Découvrez comment et pourquoi vous engager dans cette démarche.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/