La Chapelle-des-Marais Médiathèque Gaston Leroux La Chapelle-des-Marais, Loire-Atlantique Transformer, adapter mieux et plus Médiathèque Gaston Leroux La Chapelle-des-Marais Catégories d’évènement: La Chapelle-des-Marais

Loire-Atlantique

Transformer, adapter mieux et plus Médiathèque Gaston Leroux, 16 octobre 2021, La Chapelle-des-Marais. Transformer, adapter mieux et plus

Médiathèque Gaston Leroux, le samedi 16 octobre à 11:00

Obsolescence du bâti, insalubrité, passoires thermiques, désaffectation des espaces construits, friches… la reconstruction de « la ville sur la ville » appelle à la transformation du « déjà-là ». Intensification des usages, recyclage des espaces urbains et transformation des bâtiments constituent les trois boucles de ce nouvel urbanisme circulaire, dispositif essentiel vers une société décarbonée. Plusieurs réalisations locales, à Saint-Nazaire ou dans l’agglomération nantaise, seront présentées. Intervenante : Marjolaine Bichet, agence d’architecture Bertin Bichet, Saint-Nazaire [www.bertinbichet.com](http://www.bertinbichet.com) En partenariat avec la Maison régionale de l’Architecture.

Inscription par email obligatoire

Journées nationales de l’architecture Médiathèque Gaston Leroux Rue de Penlys 44410 La Chapelle des Marais La Chapelle-des-Marais Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T11:00:00 2021-10-16T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-des-Marais, Loire-Atlantique Autres Lieu Médiathèque Gaston Leroux Adresse Rue de Penlys 44410 La Chapelle des Marais Ville La Chapelle-des-Marais lieuville Médiathèque Gaston Leroux La Chapelle-des-Marais