Transformations et Agroressources UniLaSalle,campus de Rouen, 31 mai 2022, Mont-Saint-Aignan.

Transformations et Agroressources

UniLaSalle, campus de Rouen, le mardi 31 mai à 18:30

UniLaSalle, qui porte de nombreux programmes de recherche collaboratifs pour connecter les mondes « industriel » et « agricole », ambitionne ainsi de former les acteurs des nouvelles filières et concevoir autrement les matériaux de demain. L’unité de recherche Transformations et Agroressources (ULR 7519) a comme objectif d’étudier les relations structures/fonctionnalités des matériaux et produits biosourcés. Le temps d’une visite sur leur campus de Mont-Saint-Aignan, vous découvrirez comment ils préparent et mettent en œuvre des matériaux innovants à base de co-produits agricoles ou agro-industriels et les principales performances identifiées grâce à leur plateforme technologique. La visite sera réalisée par Nathalie LEBLANC, directrice adjointe de l’unité Transformations et Agroressources, et Feriel Bacoup, chargée de recherche de l’unité Transformations et Agroressources. * UniLaSalle, campus de Rouen, 3 rue du Tronquet, 76130 Mont-Saint-Aignan * Nombre de place limité – inscription obligatoire : 02 35 03 40 31

Gratuit – inscription obligatoire : 02 35 03 40 31

Visite de l’unité de recherche Transformations et Agroressources d’UniLaSalle campus de Rouen

UniLaSalle,campus de Rouen 3 rue du Tronquet, 76130 Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-31T18:30:00 2022-05-31T20:00:00