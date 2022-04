Transformations Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, 5 avril 2022, Nancy.

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, le mardi 5 avril à 18:00

**La définition de transformation est le passage d’une forme, d’un usage à un autre ; rendre quelque chose différent, modifier ses caractères généraux. La densification et la transformation d’espaces, de lieux sont les enjeux majeurs qui nous préoccupent dans notre territoire surconstruit.** La conférence de Daniel Stefani présentera deux réalisations de logements collectif où une réflexion écologique du lieu a amélioré sa spatialité en proposant une architecture de qualité tout en évitant l’étalement urbain (Obere Widen à Arlesheim / Maison Kesselweg à Liestal). Enfin la réalisation d’une école maternelle à Nenzlingen illustre l’expérience de la démocratie directe : une petite école qui faisait beaucoup de bruit dans un village paisible et qui a subit une transformation inattendue. **Daniel Stefani est diplômé de l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg en 1985 où il enseigne les théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine depuis 2004.** Il débute sa carrière chez Diener & Diener Architectes en tant qu’architecte concepteur et participe à de nombreux projets et concours de 1986 à 1996. Depuis 1996, Daniel Stefani est architecte-partenaire du bureau Proplaning Bâle – Zurich. L’agence Proplaning est composée d’architectes et d’ingénieurs structures, Proplaning collabore également avec des architectes-partenaires externes pour planifier et réaliser des ouvrages complexes.

Entrée libre

Conférence organisée par l’école d’architecture de Nancy, présentée par Daniel Stefani architecte-partenaire du bureau Proplaning.

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY Nancy Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle



