Webinaire en ligne, le jeudi 10 mars à 18:00

Transition numérique, transition énergétique, souveraineté et sécurisation de la donnée sont des défis majeurs à relever notamment pour tous les acteurs des filières industrielles. La donnée est au cœur de cette industrie 4.0 et va devenir la principale source de création de valeur économique. La multiplicité des compétences nécessaires pour réussir cette transition nécessite inévitablement une mise en réseau des parties prenantes. Or la structure de cette mise en réseau est déterminée par celle des systèmes d’information et des choix d’infrastructure technologique. Il ne faut pas s’y méprendre, ces choix sont d’abord stratégiques avant d’être techniques. Cette structuration décentralisée est aujourd’hui rendue possible grâce au Web3, nouvelle génération décentralisée du web. Reprendre le contrôle sur la donnée, mettre en interopérabilité les acteurs de la chaîne de valeur, mailler une plus grande diversité d’acteurs de toute taille et de toute nature sont autant de perspectives rendues possibles par le Web3. La crise sanitaire a mis en évidence les enjeux de localisation dans lesquels la souveraineté de la donnée est stratégique. L’interopérabilité est la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement des informations échangées. Cette visioconférence explorera ces enjeux au travers de deux cas d’usages dans les secteurs de l’énergie et du spatial. **Programme** • 18h-18h10 : Ouverture par Christophe Dubois-Damien • 18h10-18h25 : Web3 – Souveraineté numérique et interopérabilité par Sylvain Le Bon, Startin’blox • 18h25-18h40 : Souveraineté énergétique, utiliser l’interopérabilité pour fédérer un réseau d’acteur par Éric Bureau, Energie Partagée • 18h40-18h55 : Cas d’usage spatial par Emmanuel Mondon – SCE • 19h-20h : Discussions croisées, animées par Odile Chagny **Intervenants** • **Christophe Dubois-Damien** est CEO de 01Innovation, Président du Comité Economie d’ Ingénieurs Et Scientifiques de France (IESF), Président du Groupe professionnel 1980 de Sciences Po Paris Alumni • **Odile Chagny** est économiste spécialiste de l’économie des plateformes et du secteur automobile, co-animatrice du Réseau Sharers & Workers et co-auteur de « Désubériser – Reprendre le contrôle » • **Eric Bureau** est président de CoWatt et animateur du réseau Energie Partagée • **Emmanuel Mondon** est consultant spécialisé en données géospatiales et dirigeant et fondateur de Space Cooperative Europe SCE • **Sylvain Le Bon** est dirigeant et fondateur de Startin’blox et spécialiste de l’évolution du web

Inscription gratuite

Rencontre avec des experts pour sensibiliser les acteurs de l’innovation numérique aux enjeux de l’interopérabilité.

Webinaire en ligne Teams Amiens Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T18:00:00 2022-03-10T20:00:00