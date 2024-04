Transformation de l’école Effel à Malaunay Ecole Effel Malaunay, samedi 29 juin 2024.

Transformation de l'école Effel à Malaunay
Samedi 29 juin, 10h30
Ecole Effel

Faire avec et pour les habitants

Combiner logements privatifs et espaces communs : c’est le principe de l’habitat participatif. Après une première expérience à la Grand-Mare, à Rouen, une nouvelle résidence de ce type ouvre dans la Métropole Rouen Normandie, sous l’impulsion d’un collectif à Malaunay. « Nous disposions des bâtiments de l’école Effel qui venait de fermer, les deux classes ayant été transférées vers l’école maternelle Brassens. Nous avons proposé ce site d’une superficie de bâtis de 700 m². » Guillaume Coutey, maire.

Les travaux de rénovation à hauteur de 1 600 000 € sont portés en autopromotion par le collectif, avec une aide globale de la Métropole de 35 000 € et 36 000 € de la Région, chaque propriétaire ayant défini le plan de son logement en fonction de ses besoins.

Après la réflexion des deux architectes (Gris souris et Alicante) sur le devenir des salles de classe, des logements de fonction et du restaurant scolaire, neuf logements privatifs sont construits allant de 50 à 90 m² plus des parties communes dont une pièce de vie, une chambre d’amis, une buanderie et un jardin partagé. L’espace compte également un parking et une cour intérieure pour les huit propriétaires (et un locataire).

Avec les habitants à l’origine du projet, administrateurs du réseau habitat participatif normand ; Laurent Protois, architecte, cabinet Aliqante ; Hélène Devaux, membre du réseau habitat participatif normand, accompagnatrice de projet.

Ecole Effel, 16 Route de Montville, 76770 Malaunay

Ecole Effel 16 Route de Montville, 76770 Malaunay

© réseau habitat participatif normand