Grenoble Grenoble Grenoble, Isère Transfo : le 1er festival du numérique pour tous et par tous ! Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

Transfo : le 1er festival du numérique pour tous et par tous ! Grenoble, 16 novembre 2021, Grenoble. Transfo : le 1er festival du numérique pour tous et par tous ! French Tech in the Alps – Grenoble 16 bv Maréchal Lyautey Grenoble

2021-11-16 – 2021-11-18 French Tech in the Alps – Grenoble 16 bv Maréchal Lyautey

Grenoble Isère Le 1er festival du numérique pour tous et par tous, propose pour vous des conférences, ateliers, jeux et débats autour du numérique.

Les 3 thèmes de cette édition sont les suivants : futur du travail / futur de la finance / futur des affaires. http://www.festival-transfo.fr/ French Tech in the Alps – Grenoble 16 bv Maréchal Lyautey Grenoble

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Grenoble Adresse French Tech in the Alps - Grenoble 16 bv Maréchal Lyautey Ville Grenoble lieuville French Tech in the Alps - Grenoble 16 bv Maréchal Lyautey Grenoble