SOIRÉE DE CLÔTURE DU FESTIVAL « RÊVES DE COURT » Transfo, 3 juin 2023, Benet.

Benet,Vendée

Festival de courts-métrage et de scénarios. Présidé par l’acteur Kevin Elarbi..

Transfo

Benet 85490 Vendée Pays de la Loire



Short film and screenplay festival. Chaired by the actor Kevin Elarbi.

Festival de cortometrajes y guiones. Presidido por el actor Kevin Elarbi.

Festival für Kurzfilme und Drehbücher. Vorsitzender ist der Schauspieler Kevin Elarbi.

Mise à jour le 2023-05-23 par Vendée Expansion