Transfiguration musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Nuit des musées

Vienne

Transfiguration musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon, 14 mai 2022 20:00, Montmorillon. Nuit des musées Transfiguration musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre

La nuit des musées sera l’occasion de découvrir les œuvres de l’artiste montmorillonnais Jean-Louis Bouloux, alias Boul.

Influencé par l’art singulier, la carrière artistique de Boul s’inscrit en réaction à l’art intellectuel et conventionnel. Ses tableaux sont autant d’images singulières nées de son appétence à composer « du n’importe quoi au n’importe comment, pied de nez à tout académisme ».

Jean-Louis s’inspire des figures figées des modillons des églises romanes et des moaïs pour réaliser ses figures humaines. Ses totems, sortes de portraits que Boul transfigure sous des formes plurielles, nous questionnent sur notre propre solitude, sur notre relation à l’autre.

Pour réaliser ses œuvres, il recycle et adapte ce qui lui tombe sous la main. Armé de ses crayons de couleur, feutres, tampons, etc., il « colle, gratte, gribouille ». Ses créations insolites faites d’enchevêtrement de dessins colorés sont le fruit de ses besoins et de ses envies du moment. Elles stimulent notre imagination en particulier lorsque l’artiste réalise d’immenses scènes fourmillant de détails et peuplées de personnages extravagants, parfois jusqu’à la saturation. [Instagram du Mahm](https://www.instagram.com/museemontmorillon/) stationnement gratuit

https://bit.ly/2VLAeUY free parking Free entry Saturday 14 May, 20:00

hearing impairment Influenciado por el arte singular, la carrera artística de Boul se inscribe en reacción al arte intelectual y convencional. Sus cuadros son otras tantas imágenes singulares nacidas de su afición a componer «de cualquier cosa a cualquier forma, pie de nariz a cualquier academicismo». Jean-Louis se inspiró en las figuras fijas de los modillones de las iglesias románicas y de los moais para realizar sus figuras humanas. Sus tótems, una especie de retratos que Boul transfigura en formas plurales, nos interrogan sobre nuestra propia soledad, sobre nuestra relación con el otro. Para realizar sus obras, recicla y adapta lo que le llega a la mano. Armado con lápices de colores, rotuladores, tampones, etc., «pega, rasca, garabatea». Sus creaciones insólitas, hechas de maravillosos dibujos de colores, son el fruto de sus necesidades y de sus antojos del momento. Estimulan nuestra imaginación sobre todo cuando el artista realiza enormes escenas llenas de detalles y pobladas de personajes extravagantes, a veces hasta la saturación.

Instagram del Mahm Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00 9 avenue Pasteur, 86500 Montmorillon 86500 Montmorillon Nouvelle-Aquitaine

Détails Heure : 20:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Montmorillon, Nuit des musées, Vienne Autres Lieu musée d'Art et d'Histoire de Montmorillon Adresse 9 avenue Pasteur, 86500 Montmorillon Ville Montmorillon

musée d'Art et d'Histoire de Montmorillon Montmorillon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/

Transfiguration musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon 2022-05-14 was last modified: by Transfiguration musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon musée d'Art et d'Histoire de Montmorillon 14 mai 2022 20:00 Vienne nuit des musées Vienne nuit musées

Montmorillon