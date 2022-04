Transfiguration Musée d’Art et d’Histoire Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Créateur d’images singulières dans lesquelles traits, crayon- nages, collages, gribouillis, coloriages, empreintes, frottages, mots, tampons, papiers, cartons, ferraille… ces ingrédients et traces du monde qui nous entoure, sont autant d’outils au service de l’invention d’un monde onirique. Ici tout peut être outil, tout peut être support. Ne reste plus qu’à canaliser ce chahut graphique et donner naissance à des scènes fan-tastiques où des personnages extraordinaires se disputent la meilleure place, un peu comme dans la vraie vie finalement.

Transfiguration par l'artiste Boul
Musée d'Art et d'Histoire
9 avenue Pasteur 86500 Montmorillon
du mardi 5 avril au samedi 3 septembre 2022

