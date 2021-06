Transfert – Week-end d’ouverture Transfert, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Rezé.

2021-07-03

Horaire : 17:00 20:00

Gratuit : oui Entrée libre.

Une nouvelle saison estivale débute à Transfert. Week-end d’ouverture : samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021 !Au programme pour ce premier week-end : Carte blanche au groupe The Rookies, inauguration de l’arbre mytho-généalogique par l’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, défilé de mode, inauguration de l’exposition “Faites du bruit !!!!” du Lycée Livet, village de la seconde main avec des friperies, bouquinistes et disquaires, quelques concerts et spectacles, installation in situ et graphisme en direct par les étudiant·e·s de l’école LISAA… Cette liste est non-exhaustive. De nouvelles propositions vont se rajouter à la programmation de ce week-end d’ouverture qu’on espère chaud et ensoleillé.

Transfert Site des anciens abattoirs – rue de l’Abbé Grégoire Rezé