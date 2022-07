Transfert Transfert, 4 juillet 2022, Rezé.

2022-07-04

Horaire :

Gratuit : oui

5e (et dernière) édition de la saison estivale de Transfert. Zone libre d’art et de culture, habitée d’architectures fantasques, Transfert est un projet d’urbanisme culturel dédié à l’art, à l’expérimentation et à la rencontre. En y mêlant créations artistiques, moments conviviaux, réflexion partagée et fabrication collective, Transfert souhaite questionner les capacités de la culture à inventer la ville de demain. La programmation de Transfert se veut plurielle, défricheuse, ancrée localement, à dimension nationale, et collective. Tout ça, en étant entièrement gratuite ! Découvrez la programmation complète sur www.transfert.co Organisée par Pick Up Production.

Transfert Rezé 44400

https://www.transfert.co/