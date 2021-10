Verdun Verdun Meuse, Verdun TRANSFERT DE LA FLAMME SACRÉE Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun

TRANSFERT DE LA FLAMME SACRÉE Verdun, 1 novembre 2021, Verdun. TRANSFERT DE LA FLAMME SACRÉE 2021-11-01 – 2021-11-01

Verdun Meuse Verdun Transfert de la Flamme Sacrée de l’Arc de Triomphe parisien à Verdun.

La flamme arrivera en Meuse le 31 octobre à Revigny-sur-Ornain à 19h30.

Le 1er novembre, elle partira de Revigny à 8h50 pour arriver à Verdun à 18h30, cérémonie au monument.

Elle passera par Laheycourt, Villotte-devant-Louppy, Vaubécourt, Pretz-en-Argonne, Beauzée-sur-Aire, Nubécourt, Fleury-sur-Aire, Ippécourt, Vadelaincourt, Lempire-aux-Bois, Landrecourt, Dugny-sur-Meuse, Belleray. Le relais de la flamme sacrée de Paris à Verdun est une commémoration importante, organisée par le Comité Meuse Voie Sacrée, la Ville de Verdun et les associations d’anciens combattants, avec la participation des athlètes de l’association sportive du ministère de l’intérieur et de la base de la défense de Verdun ainsi que des jeunes verdunois. L’itinéraire que parcourt la flamme est de 350 km. Il s’effectue en courant et dure 3 jours et 2 nuits. C’est aussi 75 cérémonies dans les 75 communes traversées. La flamme est attendue par des groupes de jeunes sportifs qui se joignent aux coureurs pour accompagner son porteur. +33 6 75 23 28 60 Comité de la Voie Sacrée dernière mise à jour : 2021-10-21 par OT GRAND VERDUN

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu Verdun Adresse Ville Verdun lieuville 49.16124#5.38434