Transe-maître(s) Villefranche-de-Rouergue, 26 février 2022

Transe-maître(s) Promenade du Guiraudet Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue

2022-02-26 – 2022-02-26

Villefranche-de-Rouergue Aveyron Promenade du Guiraudet Villefranche-de-Rouergue Aveyron Villefranche-de-Rouergue

COMPAGNIE SOLILOQUES

À l’heure où l’on se demande si la décolonisation est correctement enseignée dans les programmes scolaires cette pièce de théâtre permet de mettre en lumière des pratiques barbares pour empêcher les natifs de parler une langue vernaculaire au profit de celle du colon…

Si un enfant ne parle pas correctement, l’école l’oblige à porter un « signal », qui est un collier fait d’un ou plusieurs objets répugnants suspendu au cou de l’élève surpris en train de parler sa langue natale. Nous suivons ici Dzitri, collégien qui découvre ce système et comprend très vite les enjeux de domination de la langue pour les maîtres d’où ce titre qu’on peut interpréter de différentes façons.

Cette pièce a une résonance particulière dans notre région car le signal a existé sous d’autres noms et d’autres formes en Bretagne et en Occitanie au moment de la francisation de toute la France ainsi que dans l’Empire colonial. Elemawusi Agbedjidji, jeune auteur talentueux d’origine togolaise, a reçu pour ce texte plusieurs récompenses en 2018 et en 2019 (Prix Text’Avril) nous livre ici une pièce inédite qui mêle musique et musicalité de la langue.

Distribution :

Auteur et metteur en scène : Elemawusi Agbedjidji

Scénographe : Camille Kuntz

Interprétation : Athaya Mokonzi, Marcel Mankita, Amandine Gay, Astrid Bayiha, Senyon Hodin

et un comédien en cours de recrutement

Création son : Anna Walkenhorst Fernandez

Création lumière : Guillaume Tesson

EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT D’ÉTUDES OCCITANES

SAMEDI 26 FÉVRIER

20H45

THÉÂTRE MUNICIPAL

1H30

TARIF B

TOUT PUBLIC

Dans le cadre des Setmanas Occitanas del Vilafrancat (avec une programmation d’animations sur tout le mois de février) une conférence est prévue avant le spectacle avec le linguiste Grégoire Andréo.

Venez découvrir, au Théâtre Municipal, samedi 26 février, à 20h45, « Transe-maître(s) » !

Promenade du Guiraudet Villefranche-de-Rouergue

