TransDay au Tango Paris Tango Paris Paris, dimanche 31 mars 2024.

TransDay au Tango Paris Paris, dimanche 31 mars 2024.

Le dimanche 31 mars 2024

de 18h00 à 02h00

.Public adultes. payant

10 euros.

Soirée de lancement du TransDay Festival !

À l’occasion de la Journée Internationale de la Visibilité Transgenre, la TransDay organise à la boîte du Tango Paris une soirée de lancement de son festival prévu pour 2025 .

Un événement sans précédant où on célèbre la transidentité dans toute sa splendeur .

TRANS À DEUX (18h-20h30)

Dans cette première partie de la soirée, laissez-vous tenter par des danses à deux : salsa, tango, rock, valse, chachacha, mambo…

Ca sera aussi la première de Laure : êtes-vous prêt.e.s pour le stand up d’une femme trans lesbienne assumée?

CLUBBING QUEER (20h-2h)

Théa, chanteuse trans pop, ouvrira cette deuxième partie avec 2 chansons de son répertoire.

Le dancefloor s’enflammera ensuite avec les plus grands tubes français et internationaux. De Dalida à Dua Lipa, il y en aura pour tous les goûts, styles et générations . De quoi faire sortir la Britney qui est en vous!

Performances d’artistes transgenres et alliés : Amourose, Vicky Bikini et Billy the Kiss vont mettre le feu sur scène.

Nous sommes ravis de vous retrouver toustes au Tango pour célébrer la transidentité dans cette journée si importante pour la visibilité Trans.

Soirée réalisée par le Comité Miss Trans France et présentée par Livia Nielsen.

Entrée unique à 10 euros. Les bénéfices de la soirée seront destinées à l’organisation du prochain Miss T France 2024.

PS: Les personnes présentes à la TransDay pourront également prolonger leur soirée à l’emblématique ESCUALITA au Rouge Pigalle, avec un tarif préférentiel à 10 euros

Tango Paris 11, rue au Maire 75003

Contact : https://www.instagram.com/transdayfestival/ +33635595032 https://www.instagram.com/transdayfestival/

Miss T France Soirée de lancement du TransDay Festival