Transats musicaux : After Before

Transats musicaux : After Before, 23 juillet 2022, . Transats musicaux : After Before



2022-07-23 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-23 23:30:00 23:30:00 Pop rock. Suivi de la retraite aux flambeaux et spectacle pyrotechnique.

Plusieurs transats pour se retrouver, lire ou partager un verre … Accès libre et gratuit. Pop rock. Suivi de la retraite aux flambeaux et spectacle pyrotechnique.

Plusieurs transats pour se retrouver, lire ou partager un verre … Accès libre et gratuit. Pop rock. Suivi de la retraite aux flambeaux et spectacle pyrotechnique.

Plusieurs transats pour se retrouver, lire ou partager un verre … Accès libre et gratuit. dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville