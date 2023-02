TRANSATLANTIC RHAPSODY LA SYMPHONIE DE POCHE LE BAL BLOMET PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

La Symphonie de Poche porte avec Deborah Nemtanu, violon solo de l'Orchestre de Chambre de Paris, un regard neuf et audacieux sur la musique symphonique. Transatlantic Rhapsody c'est un spectacle autour de la liberté, la virtuosité : la Rhapsodie.

TRANSATLANTIC RHAPSODY LA SYMPHONIE DE POCHE
LE BAL BLOMET, 17 février 2023, PARIS
Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

