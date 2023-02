Transat Paprec Concarneau/Saint-Barthélémy Concarneau Concarneau Catégories d’Évènement: Concarneau

Finistère

Transat Paprec Concarneau/Saint-Barthélémy, 30 avril 2023, Concarneau Concarneau. Transat Paprec Concarneau/Saint-Barthélémy Quai Carnot Concarneau Finistere

2023-04-30 – 2023-04-30 Concarneau

Finistere Concarneau La Transat Paprec, anciennement La Transat en Double – Concarneau – Saint-Barthélemy (ex Transat AG2R LA MONDIALE), propose tous les deux ans à des duos de s’affronter sur l’Atlantique à bord de bateaux strictement identiques, les Figaro Bénéteau 3. Seule transatlantique à armes égales, elle révèle depuis 1992 les talents de femmes et d’hommes qui relèvent un défi sportif et humain. Cette course fait partie du championnat de France Élite de course au large. La 16e édition s’élancera au printemps 2023. Programme à venir +33 2 98 97 01 44 https://www.transatpaprec.com/ Concarneau

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Concarneau, Finistère Autres Lieu Concarneau Adresse Quai Carnot Concarneau Finistere Ville Concarneau Concarneau lieuville Concarneau Departement Finistere

Concarneau Concarneau Concarneau Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concarneau concarneau/

Transat Paprec Concarneau/Saint-Barthélémy 2023-04-30 was last modified: by Transat Paprec Concarneau/Saint-Barthélémy Concarneau 30 avril 2023 concarneau Concarneau, Finistère finistère Quai carnot Concarneau Finistère

Concarneau Concarneau Finistere