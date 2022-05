Transat 2022 – Festival de résidences d’artistes, 3e édition Ateliers Médicis Clichy-sous-Bois Catégories d’évènement: Clichy-sous-Bois

**Appel à structures d’accueil** Au sortir du premier confinement, le Ministère de la Culture a missionné les Ateliers Médicis pour inventer un dispositif qui permet aux artistes de retrouver des conditions de création correctes et aux personnes accueillies en institution d’avoir accès à des espaces de co-création, de partage et de rencontres. Aujourd’hui c’est la 3ème édition du festival. **Il débutera le 1er juin et se terminera le 30 septembre**. Dans l’intervalle, une centaine de projets artistiques seront menés en France et en Outremer, dans tout type de structure accueillante (EPHAD, hôpital, pôle réfugiés, centre de loisir,…). Si l’aventure vous tente, vous pouvez [inscrire votre structure ici](https://www.ateliersmedicis.fr/form/transat-2022-structure). Les Ateliers Médicis vous contacteront afin de convenir du projet artistique le plus adapté à votre structure. Pour toute information ou question, n’hésitez surtout à écrire à l’équipe sur [[transat@ateliersmedicis.fr](mailto:transat@ateliersmedicis.fr)](mailto:transat@ateliersmedicis.fr). Ateliers Médicis Ateliers Médicis 4 allée Françoise Nguyen, , 93390 Clichy-sous-Bois Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis

