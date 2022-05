Trans’Art – BDA Sciences Po Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Diapason – Université de Rennes 1, le lundi 2 mai à 19:00

**Trans'Art** Le BDA vous transporte à travers sa pièce au sein d'un musée. Vous suivrez ainsi toute la vie d'un musée pendant une journée, jusqu'au lendemain chez un de ses visiteurs qui a acheté une œuvre. Tableaux, visiteurs et gardiens seront ainsi au rendez-vous pour vous immerger dans ce lieu, où nombre de discussions inattendues auront lieu. S'inspirant d'extraits de la pièce Musée haut musée bas, la pièce s'articulera autour des différents pôles du BDA, alliant ainsi théâtre, danse, musique et beaucoup d'humour. ► **Lundi 2 mai à 19h – 2 euros**

