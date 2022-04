TRANSANJOU 2022 Beaupréau-en-Mauges, 16 juin 2022, Beaupréau-en-Mauges.

TRANSANJOU 2022 Beaupréau-en-Mauges

2022-06-16 – 2022-04-19

Beaupréau-en-Mauges 49600

Transanjou, c’est une randonnée équestre organisée tous les ans en Maine-et-Loire. En 2022, la randonnée se déroulera à La Chapelle du Genêt, commune de Beaupréau-en-Mauges.

PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT :

Le lieu du bivouac situé à La Chapelle du Genêt, près de la Maison commune des Loisirs, est le même pour les 4 jours.

Le vendredi, le samedi et le dimanche, les randonnées suivent des parcours définis par Equiliberté 49 et la commune de Beaupréau-en-Mauges.

La distance est d’environ 30 à 35 km par jour et 25 km le dimanche pour permettre aux randonneurs de partir après le déjeuner.

* Le samedi 18/06, un défilé dans la commune de Beaupréau se déroulera suivant les indications ci-dessous :

Vers 16h, arrivée dans Beaupreau par la rue Dufort Civrac, entrée dans le parc au niveau des douves et regroupement des cavaliers à la Twinning Platz.

Départ du défilé par la descente de la rue Foch jusqu’au rond point de l’Hôtel de France, remonter la rue St Gilles, prendre la rue Notre Dame, entrer dans le centre historique par la rue du Sénéchal, traverser la place du marché et redescendre la rue du château, puis retour au bivouac de La Chapelle du Genêt par la RD 756 avec reprise des chemins de randonnée au niveau de la Grange. (Fin du défilé 17H30 maxi).

Les (éventuels) crottins seront à la disposition des habitants de Beaupréau, engrais naturel pour leur jardin.

* Le samedi 18/06, un spectacle équestre d’environ 45mn, gratuit et ouvert à tous, se déroulera sur le site de la Chapelle du Genêt à la Maison des Loisirs vers 18h30.

Les randonneurs de la Trans’Anjou représentent environ 25 départements sur 5 régions de France et 160 cavaliers et meneurs avec la participation d’environ 30 bénévoles.

mg.equiliberte49@orange.fr

