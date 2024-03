« Trans-Parents » Complexe sportif Gaby Vallot 44420 La turballe La turballe, vendredi 12 avril 2024.

« Trans-Parents » La troupe « LES PAS BILEUX » présente une comédie de Gilbert LERICHE intitulée : « TRANS-PARENTS » Michel, riche directeur d'entreprise, héberge Olivier un ami pique-assiette au chômage. En pas… 12 – 14 avril Complexe sportif Gaby Vallot 44420 La turballe Entrée: 8, Entrée: 4

La troupe « LES PAS BILEUX » présente une comédie de Gilbert LERICHE intitulée : « TRANS-PARENTS »

Michel, riche directeur d’entreprise, héberge Olivier un ami pique-assiette au chômage. En passant au bureau de chômage afin de voir les offres d’emploi pour son copain, il tombe amoureux d’une employée, Isabelle. Pour tenter de l’approcher, il décide de s’inscrire au chômage…

En vente dans nos bureaux à partir du 25 mars.

Complexe sportif Gaby Vallot 44420 La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 33 78 98 69 »}, {« type »: « email », « value »: « festival.leteatrale@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/trans-parents-la-turballe.html »}]

