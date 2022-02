TRANS OCCITANIE Capestang, 23 mai 2022, Capestang.

TRANS OCCITANIE Capestang

2022-05-23 – 2022-05-23

Capestang Hérault

La Trans’Occitanie fera étape à Capestang (Etape Capestang-Port la Robine). Venez y participer ou encourager les coureurs !

La Trans’Occitanie Sport Adapté est l’occasion pour la Ligue Sport Adapté Occitanie d’organiser un événement accessible à tous, et de promouvoir par la même occasion l’inclusion sociale pour une meilleure égalité des chances et des droits de chacun. 1000 personnes en situation de handicap mental et/ou psychique son attendues, ce qui permettra der enforcer le lien social et les solidarités en partageant de beaux moments sportifs tous ensemble.

Venez nous rejoindre lors de cette manifestation sportive qui se déroulera le long du Canal du midi : prologues le long du canal du Rhône à Sète et du Canal Latéral pour arriver à Narbonne.

6 jours – 15 lieux – 8 sports – 130 km : Convivialité, solidarité, sportivité sont les maîtres mots de cet évènement majeur !

dernière mise à jour : 2022-02-09 par