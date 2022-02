TRANS (MES ENLLÀ) Béziers, 21 avril 2022, Béziers.

TRANS (MES ENLLÀ) Béziers

2022-04-21 21:20:00 21:20:00 – 2022-04-21

Béziers Hérault

7 EUR Une longue peine créé en avril 2016 tentait de raconter l’enfermement de celles et ceux qui ont connu la prison. J’ai souhaité prolonger cette réflexion avec ceux qui se sentent contraints dans un corps qu’ils vivent comme une prison. La société, la culture, la famille, l’éducation nous obligent à être en accord avec notre corps, l’intérieur et l’extérieur doivent impérativement correspondre. Et celles et ceux pour qui il n’y a pas de correspondance, qui sont enfermés dans un corps étranger, qui rejettent l’identité de genre assignée ? Comment poussent-ils un cri pour se faire entendre ? Qui est là pour les entendre? Avec quelle réponse ?

Leur choix est différent et nous les regardons parfois avec mépris ou pire, avec pitié. Ils nous ouvrent au contraire des mondes. Ils nous font sortir d’un système binaire, homme ou femme, qui n’a aucune valeur scientifique. Ils nous demandent de les regarder dans les yeux et non à l’entre-jambe. Ce sont des êtres humains et non des monstres. Où est la normalité ? Dans la dignité ou dans la curiosité malsaine ? Où est la monstruosité ? Dans la différence ou dans l’intolérance ? Ne sont-ils pas au contraire l’exemple absolu de la liberté totale ? Depuis le début du travail, de nos rencontres, j’ai été frappé par la sérénité qui se dégage du groupe, par la conscience d’avoir atteint la liberté, d’être pleinement en accord avec eux-mêmes. Sans parler de leur extrême tolérance envers les autres.

Second volet d’un diptyque consacré aux invisibles, TRANS (més enllà) nous demande d’abandonner nos préjugés et d’agrandir notre champ de tolérance. Grâce au théâtre, un théâtre non pas documentaire mais de l’humanité, TRANS nous permet de voir le monde dans son éblouissante complexité.

Didier Ruiz

Spectacle en catalan et castillan surtitré en français.

Durée 1h

Pour un public à partir de 13 ans

Mise en scène : Didier Ruiz

Collaboration artistique : Tomeo Vergés

Assistanat à la mise en scène : Mònica Bofill

Scénographie : Emmanuelle Debeusscher

Costumes : Marie Negretti

Musique : Adrien Cordier

Lumière : Maurice Fouilhé

Animations visuelles scéniques réalisées par un groupe d’élèves de la formation Graphiste Motion Designer des Gobelins, l’école de l’image Lu Aschehoug, Garance Bigo, Clothilde Evide, Aurore Fénié, Arthur Gaillon, Anne Hirsch, Yu-Heng Lin, Julia Nuccio

Vidéo : Zita Cochet

Chargée de rencontres : Àngels Nogué i Solà

Traduction et surtitrage : Julien Couturier / PANTHEA

Production : Emilie Raisson

Diffusion Alda Sauvage

Avec :

Neus Asencio

Clara Palau

Danny Ranieri

Raúl Roca

Ian de la Rosa

Production déléguée : La compagnie des Hommes

Coproduction : Teatre Lliure Barcelone, Châteauvallon scène nationale, Le Channel scène nationale de Calais, Arpajon–La Norville–Saint-Germain-lès-Arpajon, Fontenay-en-Scènes/Fontenay-sous-Bois, Festival d’Avignon, Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique, Théâtre de Chevilly-Larue, Scène nationale de l’Essonne, Agora – Desnos, La Filature scène nationale de Mulhouse, Théâtre de Choisy-le-Roi – Scène conventionnée d’Intérêt National – Art et Création pour la diversité linguistique en collaboration avec PANTHEA. Avec le soutien du Département du Val de Marne, de l’Institut français et de la Fondation Un monde par tous, sous l’égide de la Fondation de France.

La compagnie des Hommes est conventionnée par le Ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France et par la Région Ile-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle. Elle est subventionnée par la DRAC Ile-de-France.

Béziers

