A l’occasion du démarrage de la saison, je vous propose de venir essayer le yoga à Trans-la-forêt pour une première séance d’essai gratuite.

Mardi 3 octobre à 9h45, ou 11h00

Jeudi 5 octobre à 18h00, ou 19h15

Sur réservation uniquement car le nombre de places est limité.

activeyoga.fr Salle des fêtes de Trans-la-forêt rue de la mairie , 35610 Trans-la-Forêt

