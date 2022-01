TRANS KABAR fête les 12 ans de Discobole à Pantin (93) + Grand Sorcier + Pensées Rotatives La dynamo, 2 mars 2022, Pantin.

La dynamo, le mercredi 2 mars à 20:00

**Trans Kabar** Un hommage aux grandes figures du **Maloya** dans une transe effervescente Quand Trans Kabar a enregistré _**Maligasé**_, son premier album, le groupe existait depuis seulement quatre mois. Premiers pas, cri primal. Musique hybride, métisse, née à Paris de la rencontre entre le maloya réunionnais traditionnel et les instruments du rock et du jazz. Le répertoire de ce nouvel album, _**Mazine La Mor**_, est un mélange de chansons que le groupe jouait en concert sans les avoir enregistrées, de reprises (Gaston Hoareau, Lo Rwa Kaf, Gramoun Lélé) et de compositions originales de Jean-Didier Hoareau, arrangées par le groupe. Car, même si le chant intense et cabré de Jean-Didier Hoareau est l’instrument lead, Trans Kabar est d’abord et toujours un groupe. **Grand Sorcier** Un nouveau quintette instrumental composé par **Stéphane Hoareau**, autour des rites mystiques de La Réunion et de sens social et politique du Maloya. **Grand Sorcier** est le sens du mot Maloya au Zimbabwe. Après la création de TRANS KABAR, le guitariste Stéphane Hoareau a continué ses recherches musicales autour de la culture de son île en la transposant à un quintette de jazz. L’écriture puise dans les codes traditionnels du Maloya comme les questions – réponses entre les deux saxophones ténor, le désir de liberté du free jazz et la transe incantatoire. **Premier concert après une résidence à La Dynamo en 2021**. **Pensées Rotatives** Solos en torsades et cuivres pleinement libérés, vibrations mingusiennes en perspective. Le contrebassiste **Théo Girard** ( Bratsch, Macha Gharibian, Trans Kabar, Le Deal…) s’entoure, pour ses **Pensées Rotatives**, de collaborateurs de longue date, le batteur Sebastian Roachford (UK) à la batterie et le trompettiste Antoine Berjeaut , ainsi qu’autour d’eux – à la fois au sens figuré comme au sens propre, lors des concerts, d’une « couronne » de 12 soufflants, dont beaucoup ont déjà joué aux côtés du bassiste dans diverses constellations au cours des 20 dernières années. – * Un concert annoncé dans l’**Agenda de Madagascar-musiques.net** –

8€

Quand Discobole (label et compagnie) lance 3 disques en même temps ! Théo Girard et Stéphane Hoareau font s’entrechoquer leurs groupes en une soirée :

La dynamo 9 Rue Gabrielle Josserand, 93500 Pantin Pantin Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T20:00:00 2022-03-02T23:00:00