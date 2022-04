Trans Ille-et-Vilaine Brocéliande – Randonnée équestre Iffendic, 30 mai 2022, Iffendic.

Trans Ille-et-Vilaine Brocéliande – Randonnée équestre Iffendic

2022-05-30 – 2022-06-05

Iffendic Ille-et-Vilaine Iffendic

Du 30 mai au 05 juin 2022, l’association de cavaliers randonneurs « A Cheval en Ille-et-Vilaine » réédite la Trans Ille-et-Vilaine à Cheval. Plus de 40 cavaliers, en provenance du Grand Ouest, découvriront les espaces naturels remarquables du pays de Brocéliande, terre de légendes.

Selon la formule consacrée, de 1 à 7 jours de randonnées et de découvertes traceront une nouvelle traversée du département pleine de surprises. Le but de la manifestation : offrir un rassemblement convivial aux cavaliers d’extérieur,

sillonner l’ensemble du département et rendre visibles ses nombreux atouts naturels. Landes et vallées, falaise, sous-bois, reliefs, rivières… la variété des paysages sera au rendez-vous de cet itinéraire qui mettra aussi à l’honneur la magie et les légendes.

Tous les pratiquants de l’équitation de loisirs sont les bienvenus : individuels et cavaliers de club, indépendants,

associatifs et professionnels.

aaciv@wanadoo.fr +33 2 99 85 66 21 http://www.aaciv.com/

Iffendic

