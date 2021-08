Trans Alpes Express Le Creusot, 29 août 2021, Le Creusot.

Trans Alpes Express 2021-08-29 07:30:00 – 2021-08-29 Rue des Pyrénées Gare des Combes

Le Creusot Saône-et-Loire Le Creusot

A partir de 7h30 jusqu’à 8h30 visite commentée du chantier de rénovation de la 241P17.

Départ du Creusot à 8h45 à bord de La locomotive diesel « Yaya » A1A-A1A-68540 construite en 1965, elle fût la première machine diesel-électrique de fabrication française (CFAL : Compagnie des Ateliers et Forges de la Loire) à avoir une puissance apte à remplacer une machine de type 141R. 2 voitures de l’AAATV CVL classées monuments Historiques accompagneront notre rame, un fourgon A4D d’origine datant de 1912 et une Allège Postale Alsace-Lorraine construite en 1937.

Arrêts à Chagny à 9h09, Chalon-sur-Saône à 9h26, Tournus à 9h47, Mâcon à 10h10, Bourg-en-Bresse à 10h37.

Arrêt à Ambérieu : 11h07 : relai traction, la locomotive Diesel A1A-A1A-68540 laissera la place à deux locomotives électriques historiques de l’APMFS, la BB25188 sortie de l’usine de la Société des Forges et Ateliers du Creusot (SFAC) ainsi que la CC 6549.

Arrêt à Aix-les-Bains 12h20 : Direction le grand port pour un temps libre avant la croisière qui vous permettre de flâner, d’admirer le lac et de déjeuner à l’air Alpin. 14h00 Embarquement pour une croisière d’1h30 sur le plus grand lac naturel de France. Le lac du Bourget vous enchantera par la beauté de ses rives sauvages et la pureté de ses eaux.

Ou à Chambéry 12h44 : visite guidée de la Rotonde ferroviaire de Chambéry qui est classée monument historique . Construite entre 1906 et 1910, la rotonde de Chambéry est de par ses dimensions (108 m de diamètre) la plus grande rotonde jamais construite en France, c’est aussi la seule à être entièrement fermée du fait de sa charpente métallique couvrant le bâtiment à 360° ainsi que de sa coupole centrale.

Le déjeuner vous sera proposé sous forme d’un panier pique-nique (Panier repas : une entrée, salade composée, fromage local, dessert, pain et boisson)

Départ de Chambéry à 17h35, Arrêts à Aix-les-Bains à 17h45, Ambérieu à 18h41, Bourg-en-Bresse à 19h26, Mâcon à 19h56, Tournus à 20h21, Chalon-sur-Saône à 20h42, Chagny à 20h59, Arrivée au Creusot à 21h29.

contact@241P17.com +33 3 85 55 80 03 https://www.train-vapeur.fr/

